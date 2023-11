Windböe reißt Zirkuszelt mit Tieren einfach um

Eine kräftige Windböe erfasste in der Nacht auf Montag ein Zirkuszelt in Micheldorf (OÖ), in dem rund 30 Tiere untergebracht waren. Das Zirkuspersonal handelte, unterstützt von der Feuerwehr, schnell. So konnte ein Entkommen der Lamas, Ziegen, Esel und Pferde verhindert werden.