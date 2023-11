Asylwerber sollen gemeinnützige Arbeit leisten

Zugleich wird die bereits 2016 eingeführte „Vorarlberger Integrationsvereinbarung“ zur „Integrationsvereinbarung Plus“. „Bleibeberechtigte Flüchtlinge verpflichten sich, Deutsch zu lernen, einen Arbeitsplatz zu suchen und sich an unsere Werte zu halten“, umreißt Integrationslandesrat Christian Gantner die bereits bekannten Eckpunkte. Neu ist, dass die etwas in Vergessenheit geratene Vereinbarung wieder stärker ins Bewusstsein gerufen und verschärft wird. So gilt das Abkommen nun auch im Falle eines negativen Asylbescheids. Zudem sollen bei Verstößen die Finanzhilfen für Menschen, die sich in der Grundversorgung befinden, schneller und in größerem Umfang gekürzt werden.