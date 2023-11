Musk bringt ChatGPT-Rivalen „Grok“ an den Start

Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up xAI von Tech-Milliardär Elon Musk will am Samstag seinen ChatGPT-Rivalen „Grok“ veröffentlichen. Die Software werde zunächst einer „ausgewählten Gruppe“ zugänglich gemacht, kündigte Musk am Freitag via X an. „In einigen wichtigen Punkten wird es das Beste sein, das es derzeit gibt.“