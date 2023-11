Spektakuläre Siege und jede Menge Volltreffer

„Spieler sind in Topverfassung“

Inwieweit sich das Cupspiel vom Donnerstag auf die Mannschaftsaufstellung auswirken wird, lässt Trainer Joachim Standfest offen: „Unsere Spieler sind in einer Topverfassung, da verkraftet man auch drei Partien in einer Woche.“ Dennoch gibt es einen weiteren heißen Kandidaten für das Startelf-Debüt in dieser Saison. Cup-Torschütze Dominik Reiter ist in den letzten Wochen immer besser in Form gekommen, seine Aufstellung würde jetzt keinen mehr überraschen.