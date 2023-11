Na, dämmert’s? Vorsicht im Herbst ist geboten!

Schmuck in Pinkafeld entwendet

Am Donnerstag suchten Einbrecher am frühen Abend ein Einfamilienhaus in Pinkafeld heim. Beim Nachhausekommen bemerkte der Besitzer im Vorraum eine Tasche, die am Boden lag sowie eine offene Tür, die normalerweise verschlossen ist. Er verständigte umgehend die Polizei, die das Haus und die Außenanlagen durchsuchte. Mehrere Zimmer waren durchwühlt worden. Von den Tätern wurden einige Schmuckstücke mitgenommen, die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.