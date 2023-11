Dornbirn steht vor dem nächsten harten Gegner

Der momentane Erfolg der jungen Rothosen hat viele Namen. Einer davon schießt aber gewaltig viele Tore. Der in Liechtenstein aufgewachsene Ismael Adejumo Jimoh wechselte im Februar vom FC Ruggell auf die Birkenwiese, in dieser Saison blühte der 19-Jährige so richtig auf. 13 Mal traf er in der Meisterschaft, vier weitere Treffer markierte der spanische Staatsbürger mit nigerianischen Wurzeln im VFV-Cup. „Für mich ist er einer der besten Stürmer in Vorarlberg“, schwärmt Stoss, „er hat einen Körper wie Romelu Lukaku!“