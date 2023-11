Advent-Theater auf der Festspielbühne

Beim diesjährigen Adventmarkt in der Alten Saline in Hallein wird es nicht nur traditionelles Handwerk, Alpakawanderungen und Punschstände geben. Heuer dürfen wir sogar die Festspielbühne benutzen“, sagt Matthäus Leitner. Der Organisator des Marktes holte in diesem Jahr das EL-Theater mit ins Boot, das eine alte Tradition in Hallein wieder aufleben lässt.