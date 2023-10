Hörbiger & Hochmair könnten neues Traumpaar werden

Dass der gestandene Mime diesen Karriereknick nur schwer verkraftet, bekam vor allem sein direktes Umfeld in den letzten Tagen mit. Maertens steht derzeit regelmäßig am Burgtheater auf der Bühne. Dort berichten Kollegen von einem geknickten Ex-Jedermann. Gemunkelt wird, dass dem 59-Jährigen nicht nur das Ende seines Engagements in Salzburg zusetzt. Auch der Gedanke daran, dass seine Ex-Frau Mavie Hörbiger (43) eventuell bald am Domplatz als neue Buhlschaft in der ersten Reihe stehen könnte, beschäftige Maertens.