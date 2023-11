Einstige Super-Kapitäne über das Kärnten-Derby!

. . .die bisherige Saison.

Liendl: „Für WAC ist’s nach drei sieglosen Liga-Spielen nicht einfach, generell ist man noch nicht voll in Form. Aber was der Klub richtig gut kann: Sie behalten immer die Ruhe – in solchen Phasen wichtig!“

Pink: „Aufgrund der wenigen Transfers bin ich nicht davon ausgegangen, dass Klagenfurt so stark startet, dass man mit 21 Punkten Vierter ist – und dass man so eine große Konstanz zeigt!“