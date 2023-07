Karriere danach: Das macht Michael Liendl

Anfang Juni beendete GAK-Spielmacher Michi Liendl nach dem Match in Dornbirn seine Karriere. Seither wurde gerätselt, wohin es ihn danach verschlägt. Ein mögliches Engagement bei Bundesligist WAC stand ebenso im Raum wie ein Weiterverbleib in einer anderen Rolle in Weinzödl. Der 37-Jährige wollte sich mit seiner Entscheidung Zeit lassen, alle Möglichkeiten durchdenken. Nun steht sein Entschluss endgültig fest: „Ich bin gerade am Weg nach Feldbach zu einem Spiel der Amateure. Als Trainer“, lachte Liendl beim „Krone“-Anruf ins Telefon. Künftig steht er bei der zweiten Mannschaft des GAK in der Unterliga Mitte an der Seitenlinie.