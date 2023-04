Frösche zum Dinner und ein eigener Chauffeur

„Familie kommt im Juni nach“

„Ich kann nicht behaupten, dass ich mich schon eingelebt habe“, lächelt der 32-Jährige im Video-Gespräch mit der „Krone“. Derzeit wohnt „Pinki“ noch im Hotel, von wo ihn täglich ein eigener Chauffeur zum Trainingszentrum (das in nur drei Monaten errichtet wurde!) und ins 2020 gebaute 37.000er-Stadion bringt. Seine 180-Quadratmeter-Wohnung inklusive Wellness-Tempel und Fluss-Blick hat sich der Stürmer im Stadtteil Wudong aber schon ausgesucht - und taucht damit in eine neue Glitzerwelt ein: Hätte er bei Serie-B-Klub Reggina das Siebenfache seines Klagenfurt-Gehalts verdient, so ist es in Shanghai sogar noch ein Vielfaches mehr. „Klar spielt das Finanzielle eine Rolle in meinem Alter. Aber ich will hier performen, länger bleiben. Daher kommt die Family im Juni nach“, erklärt der einstige Autoverkäufer, der einer von sechs Legionären ist. Der bekannteste: Ex-Chelsea-Star Oscar.