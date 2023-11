Golfen ohne Sehkraft, aber dafür mit viel Gefühl

Ganz unter dem Motto „In guten, wie in schlechten Zeiten“ hielten Barbara und Christian, die auch eine Hofgreißlerei betreiben, zusammen. „Es ist zwar nicht immer leicht, aber es war für mich von Anfang an klar, dass ich ihn in allen unterstütze, was er braucht“, betont Barbara. „Der schlimmste Moment war, als Christian sagte: ‚Schatzi, heute sehe ich dich das letzte Mal.‘“