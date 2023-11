„Equal-Pay-Day“: Gruseliger als Halloween

Frauen werden am Arbeitsmarkt benachteiligt, wenn sie Mütter werden oder Angehörige pflegen. Das heißt nicht nur weniger Gehalt in dieser Zeit, sondern auch weniger Berufsjahre und damit später niedrigere Gehaltsgruppen oder Beförderungen. Die Statistik zeigt aber, dass auch Frauen ohne Kinder ähnlich weniger verdienen als Männer. Allein die biologische Möglichkeit, dass Frauen schwanger werden können, sorgt oft dafür, dass sie in niedrigeren Positionen bleiben.