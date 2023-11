Bier & Kulinarik unter Palmen in der alten Remise

Brauerei als Herzstück der Halle

Bollen, der zweite Deutsche des Betreiber-Quartetts, Anton Borkmann, und die beiden Italiener Michele Tieghi und Andrea Ferrario, haben sich in London in der Schule kennengelernt. Seit fünf Jahren betreiben die Jungunternehmer erfolgreich eine Brauerei in London in der Foodhall Mercato Metropolitano. So ist auch das Herzstück der Halle in Meidling die eigene Brauerei. Hier wird seit Kurzem vor den Augen der Gäste das „Vienna Kraft“ getaufte hauseigene Bier gebraut.