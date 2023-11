Wie vermeidet man einen Mangel an Antibiotika?

Das Zusammentreffen von schweren Atemwegsinfektionen und Problemen in der überregionalen Versorgung mit Antibiotika hat in der vergangenen Erkältungssaison eine ungewohnte Situation geschaffen: Rezepte für den Bezug dieser Arznei konnten in Apotheken kaum mehr eingelöst werden. Was steckt dahinter? Wie kann man Schwierigkeiten verhindern?