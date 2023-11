Von Fusch einmal rund um den Großglockner

Herbert Gschwendtner präsentiert in der „Land der Berge“-Folge die schönsten Begebenheiten, die er auf seiner Fahrt von Kilometer null der Großglockner Hochalpenstraße in Bruck bis nach Heiligenblut in Kärnten erlebt. Dabei blickt das Team rund um den Moderator in der Sendung auch ins Archiv und birgt Filmschätze über die Erbauung der Großglockner Hochalpenstraße. Außerdem begibt sich die ORF-III-Produktion bei der Glocknerwallfahrt auf Pilgerfahrt im Nationalpark Hohe Tauern.