Benko-Chaos: Erster Vorstand wirft das Handtuch

Ende der Vorwoche hatte die „Krone“ über Bonuszahlungen in bemerkenswerter Höhe berichtet: Vier Vorstände der Signa Prime Selection AG, eine der wichtigsten Gesellschaften im undurchsichtigen Firmengeflecht von Immobilien-Jongleur René Benko, hatten für 2022 in Summe rund 20 Millionen Euro kassiert; trotz einer dunkelroten Bilanz, in der ein Minus von 1,2 Milliarden zu Buche steht.