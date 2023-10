Signa stoppt nach Hamburg weiteres Mega-Projekt

Weitere Immobilie in Stuttgart wurde an Stadt verkauft

Signa besitzt in Stuttgart noch eine Immobilie der Galeria Kaufhof mit einem Parkhaus. Eine weitere Immobilie mit Parkhaus ist laut der Zeitung vor wenigen Monaten um 58,5 Millionen Euro an die Stadt verkauft worden. Es wurde bereits vor einiger Zeit auch der Verkauf des neuen Projektes an die Münchener Dibag AG kolportiert, aber bisher nicht bestätigt. Man sei grundsätzlich an Immobilien in Stuttgart in guter Lage interessiert, zitierte die Zeitung die Stellungnahme der Dibag AG.