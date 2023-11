Jonathan Meese: „Bin gern Mutterzsöhnchen“

In Ihrem Werk setzen Sie sich vor allem mit schillernden Figuren wie Parsifal, Vladimir Nabokov & Lolita, Marquis de Sade („Ahoi der Angst“) und Heldensagen auseinander. Immer wieder setzen Sie das Hakenkreuz und Hitlergruß ein. In Frankfurt klebten Sie über Ihr Porträt das Bild Hitlers mit dem Wort „Vater“? Geht es dabei um Provokation, Groteske, Spott oder andere Aspekte?

In der Kunst gilt die „Totalste Freiheit“, keine Zensur ist denkbar oder möglich. Realität möge zensiert werden, dann kommts zum Gesamtkunstwerk. Kunst provoziert immer nur Ideolog(i)en und entmachtet sie am Ende. Kunst ist immer das, was überlebt. Meese stellt sich ständig in „Frage“, lernt immer dazu, macht gerne Fehler, aber nie die gleichen, um sein Restgeschmäckle zu bannen. Johnny, the Artkid, macht deshalb immer sehr gerne „Klarschiff zu Hause“, das reicht schon und das ist Kunstdienstpflicht, fertig ist die Laube. Kunst entkonterminiert alle Gesten, Symbole, Wörter und Ansichten und macht Alle(s) fit für die Zukunft!