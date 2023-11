Spermienqualität sinkt bei häufiger Handynutzung

Handystrahlung als Faktor

Die Analyse der Daten deuteten laut der Mitteilung der Unige und des Swiss TPH auch darauf hin, dass der Aufbewahrungsort des Telefons nicht mit schlechteren Spermien in Zusammenhang steht. Die Anzahl an Personen, die in der Untersuchung angab, ihr Mobiltelefon nicht in Körpernähe zu tragen, war laut Röösli aber zu gering, um darüber gefestigte Aussagen zu treffen.