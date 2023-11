Halloween: So verlief Gruselnacht für die Polizei

Mädchen (14) in NÖ sexuell belästigt

In Niederösterreich rückte die Polizei großteils wegen Sachbeschädigungen aus. Zudem wurde im Bezirk Gänserndorf ein 14-jähriges Mädchen während eines Spaziergangs von zwei Männern mit Halloweenmasken sexuell belästigt. In Tulln wurde ein 16-Jähriger nach dem Verbotsgesetz angezeigt, weil er bei einer Veranstaltung „Heil Hitler“ rief, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit.