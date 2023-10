Illegale Palästinenser-Demo am Stephansplatz

„Eine Schande“

Auf dem Video ist eine Passantin im Hintergrund zu hören, die den Demonstranten zuruft, „eine Schande“ zu sein. Diese wiederum werfen der Wiener Polizei „Faschismus“ vor und skandieren den antisemitischen Schlachtruf „From the river to the sea, Palestine will be free“. Dieser spielt auf die völlige Vernichtung Israels und der dort lebenden Bevölkerung an.