Mann (25) verschwindet auf dem Weg zur Toilette

In Wald gefunden

Gegen 5.20 Uhr konnte die Frau schließlich ihren Freund wieder telefonisch erreichen. Dabei gab er an, sich in einem Waldstück zu befinden und die Orientierung verloren zu haben. Der 25-Jährige wurde telefonisch aus dem Wald zum Festivalgelände zurück gelotst. Er wurde nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.