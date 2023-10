„Mr. Kirchtag“ ist für Spittal noch zu teuer

„Die Stadt Villach, bei der er zuvor angestellt war, hätte Herrn Presslinger als Personalleasing überlassen. Aus finanziellen Gründen ist es vorerst noch nicht möglich, den Vertrag zu übernehmen“, erklärt Bürgermeister Gerhard Köfer. Er will den Projektmanager aber unbedingt in seinem Team haben. „Er hat großes Potenzial und wird deshalb als Privatperson engagiert - für einzelne Projekte.“ Und da soll sich vor allem rund um das Schloss Porcia etwas tun. „Hier werden bestimmt neue Events entstehen, aber nicht nur im Schloss“, will Köfer vorerst nicht zu viel verraten.