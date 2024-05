Irisches Horror-Bambie muss Körperbemalung ändern

Bambie Thug musste Botschaft ändern

„Es war sehr wichtig für mich, weil ich für Gerechtigkeit und für Frieden bin“, sagte Bambie Thug (31) nach dem ersten Halbfinale am Dienstagabend in Malmö, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. „Leider musste ich diese Botschaften in ,Krönt die Hexe‘ ändern, was eine Anordnung der EBU war.“