Rekordpreise in Kärnten: Häuser so teuer wie nie!

Was einem Gesamtumsatzrückgang von 257 Millionen Euro gleich kommt. Interessant: In Sachen Preise ließen sich die Kärntner Hausverkäufer aber nicht lumpen – und stemmten sich sogar gegen den österreichweiten Durchschnittstrend (minus vier Prozent). Denn noch nie in der Kärntner Geschichte war das typische Einfamilienhaus mit einem Durchschnittspreis von 303.431 Euro so teuer wie im Vorjahr. Ein Anstieg von exakt 52 Prozent im Vergleich zum 2018, und unfassbare 88,9 Prozent zu 2013.