Bald kann Gaza Hilfe auf dem Seeweg empfangen

Am Sonntag hatten Kämpfer der radikalislamischen Hamas den Grenzübergang Kerem Shalom an der Grenze zu Israel mit Raketen beschossen. Der Grenzübergang blieb deshalb bis Mittwoch geschlossen. Am Dienstag brachte die israelische Armee zudem die im Gazastreifen gelegene Seite des Grenzübergangs Rafah an der Grenze zu Ägypten unter ihre Kontrolle.