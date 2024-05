Wer beim „großen Tag“ jubiliert und kassiert

Beim Hochzeitskleid liegen derzeit u.a. Perlen im Trend. „Entweder all over oder nur am Oberteil und auch in den Accessoires und Schleiern“, weiß Christine Rührlinger, Chefin des oberösterreichischen Brautmoden-Geschäfts Hänsel und Gretel. Üppige Prinzessinnenroben werden ebenso gerne gekauft wie sexy Modelle mit Schlitz. Rührlinger: „Das Kleid muss aber leicht und easy zu tragen sein“. Trotz der Teuerung seien die meisten Modelle zwischen 1300 und 2000 Euro zu haben, Anzüge für den Bräutigam beginnen bei 499 Euro. Schuhe kommen auf 150 bis 250 Euro, Schleier beginnen ab 69 Euro und gehen bis 900 Euro. Viele Bräute ziehen sich abends auch noch um und feiern in einem zweiten Outfit weiter bis in die frühen Morgenstunden.