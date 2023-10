Ukraines Kleinbauern sollen eigene Felder entminen

Unterstützung sollen sie vom Konzern Nibulon bekommen, einem der größten Getreideexporteure, der aktuell in die Minensuche, in Maschinen und Ausrüstung investiert. Finanzielle Hilfe erhält er von der deutschen Regierung. Das teilte das Ministerium jetzt mit. Insgesamt müssten tausende Hektar Acker in der Ukraine entmint werden. An manchen Teilen der Front liegen laut Verteidigungsminister Olexij Resnikow bis zu fünf Minen pro Quadratmeter.