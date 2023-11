„Wir sind noch auf der Suche nach einem Ersatz“

Die jüdische Gemeinde steht eine Woche vor ihrer Gedenkveranstaltung ohne Musiker da. Erst am Montag verkündete die slowenische Künstlergruppe „Teo Collori in Momento Cigano“, dass sie aus Angst vor einem Anschlag ihren Auftritt in der Villa Vicina am 9. November absagen müsste. Obwohl Elie Rosen, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg und Graz, bereits ankündigte, einen Ersatz für die fünf Künstler zu finden, ist noch unklar, wer die musikalische Umrahmung gestalten soll. „Es wird wohl eine Überraschung werden“, heißt aus Rosens Büro.