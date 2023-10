Aus Terrorangst wollen Musiker nicht auftreten

Die Auswirkungen des Israelkrieges zeigen sich auch in Salzburg. Nach Beschädigungen der israelischen Fahne vor dem Schloss Mirabell und der ersten Pro-Palästina-Demo in der Mozartstadt am vergangenen Samstag kam es nun zu einem Paukenschlag für die jüdische Gemeinde in Salzburg: Die Musikgruppe „Teo Collori in Momento Cigano“ möchte aus Angst vor Anschlägen nicht in Salzburg auftreten. Eigentlich hätten sie am 9. November in der Villa Vicina anlässlich des 55. Jahres der Wiedereröffnung der Synagoge Salzburg und des 85. Jahrestages der Novemberpogrome 1938 für die musikalische Umrahmung sorgen sollen. Doch die Slowenen entschieden sich einstimmig für die Absage, die auch die jüdische Gemeinde in Graz betrifft. Denn auch dort hätten die Künstler auftreten sollen.