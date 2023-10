Leonor: Minutenlanger Beifall für künftige Königin

„Leonor-Manie“ in Madrid

In Madrid herrschte am Dienstag nach Darstellung einiger Medien eine „Leonor-Manie“: Bei der Fahrt der Königsfamilie vom Königlichen Palast zum „Congreso de los Diputados“ säumten Tausende die Straßen. Die Menschen jubelten und schwenkten Spanien-Fahnen. Überall in der Hauptstadt prangten Flaggen und große Leonor-Bilder. Auf dem Hauptplatz Puerta del Sol wurden zwei Großleinwände aufgestellt, vor denen sich ebenfalls Tausende versammelten, um die Vereidigungszeremonie zu verfolgen.