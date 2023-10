Gelber Stern vor UNO „entehrt die Holocaust-Opfer“

Erdan vergleicht Bodenoffensive mit D-Day

Israels Bodenoffensive im Gazastreifen verglich Erdan in seiner Rede mit der Landung der Alliierten 1944 in der Normandie (Frankreich, Anm.). Hätte es den Weltsicherheitsrat am 6. Juni 1944, auch als D-Day bekannt, gegeben, hätte es vermutlich auch eine heftige Debatte darüber gegeben, wie viel Strom und Treibstoff die Münchner Bürger noch hätten, spottete er vor dem Rat.