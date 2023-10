König Charles eröffnet eine eigene Pizzeria

Der König verkauft auch andere Köstlichkeiten

Die Pizzeria ist nicht das erste Projekt, in dem sich König Charles an verschiedenen Leckereien probiert. „Duchy Originals“, seine eigene Marke, bietet eine große Auswahl an Gebäck und Marmelade an - selbstverständlich alles hergestellt mit ökologisch angebauten Zutaten, wie die Webseite verspricht. Inzwischen ist die Marke des Monarchen eine der führenden Biolebensmittelmarken in Großbritannien.