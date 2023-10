Geld einlegen | Ärzte in Bewegung

Ärzte in Bewegung. Das waren Zeiten, als sich die Österreicher noch rundum gut medizinisch versorgt fühlen durften. Als die Ärzte anerkennend, höchstens mit einem leisen Unterton als „Götter in Weiß“ gesehen wurden. Mit dem mittlerweile rundum hakenden, nicht wenige meinen: krachenden Gesundheitssystem hat sich auch das geändert. Die zu wenigen Kassenärzte, zu wenigen Spitalsärzte und zu vielen Wahlärzte versuchen über die Ärztekammer - auch die in ihrer tiefen Zerstrittenheit nur noch ein Schatten von einst - Pfründe zu verteidigen und lassen die Muskeln spielen. Da versucht wiederum der derzeitige Gesundheitsminister, nicht mitzuspielen - die noch verbliebene Allmacht der Ärztekammer zu brechen, gilt als sein Ziel. Auf dem Weg dahin sollen nun die Apotheker mittels Gesetzesnovelle mehr Kompetenzen bekommen, um so die Argumentation, die Arztpraxen zu entlasten. Unter anderem, wie wir heute in der „Krone“ berichten, geplant: Längere Öffnungszeiten und Gesundheitstests sowie die Erweiterung der Filialapotheken. Da redet sich der höchst umstrittene Ärztekammerpräsident Steinhart in Rage, spricht von „absoluter Kriegserklärung“ und der „Zerstörung der Hausapotheken“. Die Aufregung - sie ist stets am Größten, wenn den Ärzten Einkommenseinbußen drohen könnten. Aber in unseren Zeiten, in denen so viel in Bewegung gekommen ist, wird sich auch die Ärztekammer bewegen müssen. Übrigens: Viele Ärzte tun das längst und sind ihrer Standesvertretung weit voraus.