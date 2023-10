Eugendorf befindet sich im Aufschwung

Anfang der Saison lief es bei Eugendorf in der Salzburger Liga überhaupt nicht rund. Nur fünf Punkten gelangen in den ersten sieben Partien. Danach musste Daniel Raischl den Platz für Mario Messner räumen, der für einen kleinen Aufschwung sorgte. Höhepunkt war der 4:0-Sieg in Puch am Wochenende. Auch die 1b hatte ein erfolgreiches Match, schenkte in der 2. Nord A dem SSK neun Tore ein. Der Mann hinter dem Erfolg ist Wolfgang Suppan. Selbst kickte er von 2006 bis 2022 bei den Flachgauern. Seit Sommer trainiert er die 1b, davor stand er gemeinsam mit Raischl an der Seitenlinie des Salzburgligisten. „Es war nicht einfach, ein Team auf die Füße zu stellen“, blickt der ehemalige Stammspieler auf seine Anfangszeit mit der 1b zurück.