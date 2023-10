Knipser fehlt im Spiel um die Winterkrone

So sprang zuletzt beim 2:1-Sieg gegen Altenmarkt Acar mittels Doppelpack ein. Zum Abschluss punkten will aber auch Hallwang. „Warum sollen wir nicht auch in Neumarkt was machen“, prophezeit Sektionsleiter Drachschwandtner dem Leader ein heißes Duell. Laurent Seiringer