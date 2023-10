Fuschl war zum Jubiläum wieder das Opfer

Teil der Geburtstagsfeier: Legendenspiel

Während der ASK im vergangenen Jahr bereits 100 Jahre alt wurde, feierte der PSV am Samstag gegen Fuschl seinen 100. Geburtstag. Kein gutes Vorzeichen für die Fuschler! Denn schon vor exakt zehn Jahren wurden sie bei der Feier des 90. Jubiläums zum Opfer und verloren damals mit 2:1. Der Gastgeber hatte am vergangenen Samstag viel vor: Ein Meisterschaftsturnier der U8-Mannschaften sowie ein Legendenspiel zwischen den ASK- und PSV-Legenden sollten für gute Stimmung vor dem fan.at-Spiel der Runde sorgen.