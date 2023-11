Atomic Rooster: Steve Bolton kommt mit Kultband

Vor The Who war noch Atomic Rooster. Für das 1971 erschienene Album „In Hearing Of Atomic Rooster“ warst du auf der folgenden Tour dabei, bei „Made In England“ (1972) hört man dich und deine Gitarre auch auf dem Album selbst.

Wir hatten damals eine Band in Manchester. Zwei Gitarren, ein Bass, ein Schlagzeug, der Sänger und ein Saxofon - warum auch immer. Ich hasse das Saxofon. (lacht) Wir sind dann nach London gegangen, um es zu schaffen, aber zerbröselten völlig. Ein paar Jungs zogen wieder zurück, andere blieben, machten aber was anderes. Ich habe dann in der Zeitung eine Anzeige gelesen, dass eine Band namens Atomic Rooster dringend einen Gitarristen suchte. Ich schlief damals am Boden eines Freundes und spielte mit einer spanisch angehauchten Band in Striptease-Clubs in Soho. Bei der Audition von Atomic Rooster überzeugte ich, es gab eine zweite Runde und ich war dabei. Ich hatte damals keine Ahnung, wie man Leadgitarre spielte und ein Freund zeigte mir das wichtigste. Dann ging es mit der Band für zwei Touren über gesamt 18 Monate nach Amerika.