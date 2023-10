Vier von zehn Wienern sind im Ausland geboren

Wien wird - und das ist im Straßenbild leicht erkennbar - immer bunter. Vier von zehn Menschen in der Stadt sind im Ausland geboren. Der starke Zuzugsfaktor hat laut ÖIF vor allem Auswirkungen die Arbeitslosenquote, die dadurch höher ist. Das zweite „Problemkind“ ist die Bildung. In Wien haben mehr als die Hälfte der Schüler eine andere Erstsprache als Deutsch. Das kommt nicht von irgendwo - die Geburtenrate ist bei dieser Bevölkerungsgruppe um ein Vielfaches höher. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.