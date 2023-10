Darum ist Villachs Goalie-Opa wie ein neuer Mensch

Auch am gestrigen Samstag war die „JP“-Zaubershow in Villach noch das Gesprächsthema! Beim 3:2-Sieg über Linz war der 38-jährige Lamoureux der helle Wahnsinn. Nach dem Match wurde der Hexer von den Fans gefeiert. „JP“ kam wieder aufs Eis, bedankte sich. Dann ging’s zum Interview. Da stürmte Linz-Trainer Philipp Lukas herbei - und meinte: „Ein sensationelles Match von dir, gratuliere.“ Auch Kevin Hancock schwärmt von seinem Goalie. „JP ist einfach unglaublich. Ich bin froh, dass er mit mir zusammen in der gleichen Mannschaft spielt.“