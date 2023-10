Neutralität: Nicht verzagen, Bürger fragen

In der Schweiz hat sich nun eine Bewegung formiert, die sich dieser Stärken rückbesinnt. Die Volksinitiative zur Wahrung der schweizerischen Neutralität zielt auf die Verfassungsänderung ab, keine nichtmilitärischen Zwangsmaßnahmen gegen kriegsführende Staaten zu treffen. Aktuell betrifft das die EU-Sanktionen gegen Russland. Die Schweiz möge, so die Initiatoren, ihre Neutralität nutzen, um Konflikte zu lösen und als Vermittlerin zu agieren. Die Entscheidung darüber treffen am Ende die Bürger. Per Volksabstimmung.