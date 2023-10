Taschengeld? Auf jeden Fall - aber richtig!

Doch nicht an allen Eltern geht die hohe Teuerung spurlos vorüber. Jeder zehnte Haushalt musste das Taschengeld deswegen kürzen oder sogar streichen. Noch stärker wurde der Rotstift bei der finanziellen Vorsorge angesetzt. Von den 85 Prozent der Eltern, die für ihre Kleinen auf ein Sparkonto oder in einen Bausparer einzahlen, musste jeder Vierte den Betrag reduzieren, so eine Umfrage des Vergleichsportals Durchblicker.