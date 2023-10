Auf der Kinderschaukel aus dem Leben gerissen

So bizarr kann eine Kriegstragödie beginnen: Am Morgen des 7. Oktober tanzen noch immer übernächtige Jugendliche des großen internationalen „Nova-Musikfestivals für den Frieden“ an der Grenze zum Gazastreifen, als Männer an Paraglidern am Himmel auftauchten. Die Jugendlichen, viele „high“, winkten ihnen zu. Sie dachten, das sei eine Showeinlage.