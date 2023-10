Die größte Motivation ist der Applaus vom Sohn

„Zwischen damals und heute ist ein großer Unterschied“

„Das Ziel der Mannschaft ist es, im Winter ganz oben zu stehen. Deswegen dürfen wir niemanden unterschätzen“, fordert Mittelfeldmotor Philipp Zehentmayr fokussiert zu bleiben. Der Führungsspieler kehrte vergangenen Sommer nach Stationen in Zell am See und Kitzbühel wieder nach Saalfelden zurück, wo er bereits in seiner Jugend bis 2015 kickte. „Ich wohne seit meinem zehnten Lebensjahr in Saalfelden. Deshalb freue ich mich riesig, dass ich wieder daheim bin.“