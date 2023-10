„Der schwärzeste Tag meiner Karriere“

„Dieses Spiel bleibt mir ewig in Erinnerung. So etwas habe ich noch nie erlebt. Uns ging einfach alles auf.“ Bischofshofen-Trainer Adonis Spica konnte nicht glauben, was er soeben gesehen hat. Seine Mannschaft gewann das Heimspiel in der Regionalliga West gegen Grünau mit 8:3. Überragender Mann bei den Pongauern war Vierfachtorschütze Mohamed Khalil. „Er hat eine unglaubliche individuelle Qualität. Seine Leistung war der Wahnsinn“, strahlte der Coach.