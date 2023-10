Australien will 16.000 Wildpferde abschießen

Bis zu 400.000 Brumbys in ganz Australien

Naturschützer sehen die Tiere jedoch eher als Plage an, weil sie sich viel zu rasch vermehren, das Ökosystem schädigen und den Lebensraum von seltenen einheimische Tieren zerstören und sich konstant vermehren. Nach Angaben der Umweltbewegung Invasive Species Council leben heute bis zu 400.000 Brumbys in Australien.