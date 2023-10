NBA-Schlager wurde zum Krimi - Aufregung um Harden

In der Off-season hatte Harden um einen Trade zu den Los Angeles Clippers gebeten, doch die beiden Seiten konnten sich nicht einigen. Harden stritt sich mit der Geschäftsführung der 76ers und ließ Teile der Saisonvorbereitung aus. Das Team gab in seinem Statusbericht über die Verletzen an, dass Harden wegen „Wiedereinstiegs in den Wettkampf“ ausfiel.