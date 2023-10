Gallier und positiv Denken? Das endet nicht gut!

Wieso er das positive Denken in den Mittelpunkt der Handlung des Jubiläumsbands gerückt hat? Man könne diesem Thema kaum entgehen, „auch heutzutage, weil man hört das überall als Lebensphilosophie, Selbstoptimierung, Suche nach einem besseren Leben und so weiter“, so Fabcaro, der auf die Fülle an Ratgebern, Selbsthilfebüchern und Sendungen verweist. „Das bot sich also an. Das war auch eigentlich etwas, was Goscinny und Uderzo immer wieder gemacht haben: ein Thema finden, das aktuell ist, das aber gleichzeitig auch schon immer existiert hat“. Seit Seneca überlege man, wie man ein besseres Leben führen könne. Die weiße Iris und das positive Denken seien ein Thema, das für den Asterix-Autor „im Augenblick hochaktuell ist, aber auch zeitlos“.