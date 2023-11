Den Klassiker Mahjong nun auch bei uns spielen

Die bekannteste Version des Brettspiels in Europa ist wahrscheinlich Mahjong nach den „Hua Bao Regeln“. Zu Beginn wird eine zufällige Kombination von Karten oder Spielsteinen ausgewählt und in die Mitte des Mahjong-Spielbretts gelegt. In der Regel spielen vier Spieler gegeneinander und versuchen, die Kombination so gut wie möglich in ihrem eigenen Blatt nachzubilden. Spieler können Karten abwerfen und neue ziehen, um dies zu erreichen. Das Ziel ist es, eine Kombination auf der Hand zu haben, die der Vorlage eher entspricht als die der Mitspieler.